ASSEN - Artsen van het Universitair Medisch Centrum Groningen pleiten voor het dragen van een helm voor mensen op een elektrische fiets.

Jeroen Poos, traumachirurg van het UMCG, is groot voorstander van het dragen van een helm op een fiets. "Het is duidelijk aangetoond: als je een helm draagt en je valt op je hoofd, is de kans op hersenletsel veel kleiner. Ondertussen draagt iedereen op de skipiste een helm en ondertussen dragen wielrenners een helm.""Ik heb het niet per se over een plicht, maar wel over bewustwording en stimuleren ervan. Een helm voorkomt niet dat je valt, maar het helpt je wel áls je valt."Het aantal ongelukken met deze fietsen is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Een deel van de slachtoffers komt terecht op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis. "Drie jaar geleden ben ik heel erg geschrokken, nadat ik in een week tijd drie keer iemand trof op onze eerste hulp die ernstig gewond was geraakt, na een ongeluk met een elektrische fiets. Toen dacht ik: dit kan niet zo, hier moeten we wat mee. Dit is potentieel een groot probleem", zegt Poos.Sindsdien heeft het UMCG de fietsongelukken bijgehouden die bij hen zijn binnengekomen op de spoedeisende hulp. "Daarvan hebben we recent een publicatie uitgebracht en daarin laten we zien dat mensen die een ongeluk hebben met een elektrische fiets, ernstiger gewond raken dan mensen die een ongeluk hebben met een gewone fiets", aldus Poos.Volgens Poos gaat het vooral om schedelhersenletsel. "Wij hebben gezien dat de mensen op een e-bike een ernstiger soort hoofdletsel oplopen wanneer zij met hun fiets vallen. Dan moeten we denken aan breuken van de schedel en bloedingen in de hersenen."Mensen die op een e-bike fietsen, kunnen volgens de arts door andere weggebruikers verkeerd worden ingeschat. "Het reactievermogen van de omgeving is anders. Je ziet iemand op een elektrische fiets heel langzaam trappen, maar hij gaat harder door het motortje. De inschatting van andere weggebruikers is daardoor slechter als ze iemand op een elektrische fiets zien. Die accu zie je niet meteen."Naast het dragen van een helm, ziet Poos een snelheidsbegrenzer ook tot mogelijkheden voor het verbeteren van de veiligheid. "Gelukkig zijn de meest gebruikte fietsen al begrensd tot 25 kilometer per uur. Dat is nog een behoorlijke snelheid. Een oudere fietser zal met zijn eigen kracht nooit zo'n snelheid halen. Het klinkt zeker als een goed idee", zegt Poos.