Spullen failliet sensorbedrijf onder de hamer

ASSEN - Zo'n 950 spullen van het failliete sensorbedrijf Incas3 uit Assen worden volgende week op internet geveild.

Op de site bva-auctions.com kunnen belangstellenden tot 31 mei bieden op de computers, meetapparatuur en andere spullen.Incas3 ging afgelopen december failliet. De provincie Drenthe en de gemeente Assen besloten geen geld meer te steken in het instituut voor sensortechnologie, nadat ze in september het bedrijf nog te hulp waren geschoten met een lening van 120.000 euro. Hiervan kon het personeel toen betaald worden.Incas3 heeft een schuld van zo'n 5 miljoen euro. De grootste schuldeiser is de provincie Drenthe. Die claimt ruim 4,4 miljoen euro van de failliete instelling. Het gaat om leningen die de provincie aan Incas3 heeft verstrekt.De opbrengst van de online veiling wordt gebruikt om een deel van de schulden van Incas3 af te lossen.Curator Peter Sluyter heeft ontdekt dat in Canada ook nog spullen liggen. Incas3 was ook in dat land actief. De provincie moet als schuldeiser bepalen wat daarmee gebeurt.De juridische procedure die het bedrijf al voor het faillissement startte tegen de provincie Drenthe is nog steeds niet afgerond. Incas3 vond dat de financiering te snel is afgebouwd, waardoor er te weinig tijd was om een goede regeling te treffen voor het personeel.Incas3 verkeerde voor het faillissement al een tijd in geldproblemen, onder meer omdat een Europese subsidie van tien miljoen euro voor een grootschalig onderzoeksproject nog niet was uitbetaald. Maar volgens de gemeente Assen waren de problemen structureel van aard.