Gemeente Emmen houdt in 2016 ruim twee miljoen over

EMMEN - De gemeente Emmen schrijft zwarte cijfers over 2016. Volgens wethouder Jisse Otter is er een positief resultaat van 2,3 miljoen euro. Dat geld wordt in de reserves gestopt.

Emmen had in 2016 een flinke meevaller. Door de verkoop van een derde van de aandelen van Enexis, kon de gemeente veertien miljoen euro bijschrijven. Een deel van dat geld is inmiddels uitgegeven. "We hebben daardoor dingen kunnen doen die we pas later wilden doen", legt wethouder Jisse Otter uit.



De gemeente heeft bijvoorbeeld gronden afgewaardeerd. Dat kostte zo'n zes miljoen euro. Ook zijn de sportaccommodaties overgedragen aan sportverenigingen.



Uitgeven

De begroting voor volgend jaar is nog in de maak. Wethouder Otter hoopt een deel van het geld van de aandelen dat nog over is dan uit te geven. De gemeenteraad moet daar nog over beslissen, maar volgens Otter valt te denken aan geld voor het binnenstadfonds, en kan een deel in het Stimulerings en Innovatie OntwikkelingsFonds (SIOF) worden gestopt.



Een cadeautje voor de inwoners van Emmen zit er niet in. "Maar zij merken natuurlijk wel iets van alle investeringen die we doen", aldus wethouder Otter, die blij is met de jaarrekening.



Reserves

De totale begroting van de gemeente Emmen bedraagt zo'n 400 miljoen euro. De hoogte van de reserves, het spaarpotje van de gemeente, gaat van een 'voldoende' naar 'uitstekend'. Emmen heeft in totaal zo'n 41 miljoen in verschillende reservepotjes zitten.



Overigens zit in het reserve sociale domein nog ruim elf miljoen euro. "Maar dat zal de komende jaren langzaam richting nul lopen."

