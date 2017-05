Gaslek na graafwerkzaamheden in Klazienaveen

Het lek ontstond door graafwerkzaamheden (foto: Persbureau Meter)

KLAZIENAVEEN - In Klazienaveen is vanmiddag een gaslek ontstaan in de Herderstraat. In die straat waren graafwerkzaamheden bezig voor de waterleiding.

Enkele omwonenden moesten tijdelijk hun huizen uit. Het energiebedrijf heeft het gas afgesloten en is bezig om het lek te dichten.