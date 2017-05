Johan Derksen: Als directie van NEC blijft, gun ik Emmen de eredivisie

VOETBAL - Hij is als geboren Nijmegenaar vanavond natuurlijk supporter van NEC. Maar de bestuurlijke chaos bij de eredivisieclub, het ontslag van trainer Peter Hyballa en het vreemdelingenlegioen in de selectie wekt enorme ergernis bij Johan Derksen.

Issa Kallon terug in basis, Zeefuik droomt van winnende goal

Nick Bakker mist halve finale play-offs door blessure

Oguzhan Türk: de nul houden en zelf een keer scoren

Als NEC degradeert dan breekt de pleuris uit

Teller staat op 4000 voor FC Emmen - RKC

"Het huidige management van de club moet opsodemieteren. Gebeurt dat niet, dan heeft de club geen enkel toekomstperspectief. In dat geval gun ik FC Emmen de promotie naar de eredivisie."Toch is het volgens de voetbalanalist en bluesliefhebber niet te hopen dat de Drentse club promoveert. "Ik begrijp dat de club streeft naar de eredivisie, maar dat is voor de regio Emmen te hoog gegrepen. Dat wordt een ramp, want dan moet je een begroting hebben waar een paard de hik van krijgt en ik heb niet het idee dat Emmen de industrie heeft om dat op te hoesten. Als het lukt, dan zal het niet structureel zijn. Dan vliegen ze er een jaar later weer uit. Het levert bovendien heel veel stress op."Derksen vervolgt: "Volgens mij kan een club als Emmen beter een stabiele topper in de Jupiler League zijn. Dat geldt ook voor clubs als Volendam, VVV, De Graafschap en Go Ahead Eagles. Die clubs zijn te groot zijn voor het servet, maar te klein voor het tafellaken. Volgens mij kunnen die beter in de Jupiler League een topploeg zijn en spelen voor een periodetitel, waardoor het publiek een reden heeft om een wedstrijd te komen kijken."Derksen werd door onder ander technisch manager Jan Korte uitgenodigd om vanavond bij de wedstrijd van FC Emmen tegen NEC aanwezig te zijn. "Maar ik heb het niet eens overwogen. Het interesseert me helemaal niets. Betaald voetbal in Drenthe zegt me ook niets. Ja, dan denk ik aan Zwartemeer en aan Sportclub Drenthe. Aan vroeger dus. Emmen is voor mij nooit een betaald voetbalclub geworden. De regio heeft genoeg mensen om het stadion te vullen, maar ik zie altijd maar lege plekken in dat stadion."