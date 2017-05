Man (65) veroorzaakt dodelijk ongeluk door WhatsAppen in verkeer

In september 2015 kwam een 74-jarige vrouw om het leven (foto: archief Persbureau Meter)

GRONINGEN/BEILEN - Het ongeluk op 25 september 2015 op de N381 bij Westerbork, waarbij een 74-jarige vrouw om het leven kwam, is volgens justitie veroorzaakt door WhatsAppen en te hard rijden in het verkeer.

Een 65-jarige man uit Diphoorn hoorde voor het veroorzaken van dit ongeluk een werkstraf van 240 uur en anderhalf jaar rijontzegging tegen zich eisen.



Rijdende afzetting

Het slachtoffer uit Ter Apel stond met haar 41-jarige zoon met hun auto in een rij voertuigen te wachten achter een rijdende wegafzetting. Ze werden door een achterop komende Landrover aangereden, waarna hun auto in de sloot belandde. De man uit Diphoorn zat achter het stuur van de Landrover. De vrouw raakte bekneld. Zij overleed later in het ziekenhuis aan haar verwondingen. De zoon liep zes gebroken ribben op.



'Zag de file niet'

De man uit Diphoorn zag de file niet, zei hij tegen de rechters. Hij merkte de alarmlichten te laat op. Hij probeerde nog uit te wijken naar rechts, maar dit had geen succes. De man belde zelf het alarmnummer. Het was geen wonder dat de man de file over het hoofd zag, meende de officier.



Eén minuut voor ongeluk WhatsAppen

Uit het onderzoek bleek dat de bestuurder van de Landrover kort voor het ongeval nog belde met zijn werk. Daarna, één minuut voor de melding van het ongeluk bij de meldkamer, werd via zijn telefoon nog een WhatsApp-bericht verstuurd. "Meneer heeft zijn hoofd er niet bij gehad en minstens anderhalve kilometer niet op de weg gekeken", zei de officier. Met als gevolg dat de 65-jarige man op een te hoge snelheid op de file in reed.



De man kreeg eerder al eens een voorwaardelijke rijontzegging en een boete opgelegd voor te hard rijden. De proeftijd was juist voorbij, toen het ongeval gebeurde.



Uitspraak over twee weken.