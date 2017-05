Klinische behandeling voor man die 'in opdracht van God' moeder wilde doden

Behandeling voor man die moeder wilde doden (foto: Pixabay.com)

GRONINGEN/NIEUW-AMSTERDAM - Voor poging tot doodslag en bedreiging moet een 23-jarige man uit Nieuw-Amsterdam een jaar lang worden opgenomen in een streng beveiligde psychiatrische kliniek.

De man probeerde op 10 november in Hoogezand zijn moeder te doden. De vrouw stond in de kamer te bellen. ‘Ik moet jou doden van God’, had de man tegen haar gezegd.



Hij pakte een mes uit de keukenlade en hield dat tegen haar keel. De vrouw wist los te komen, maar werd door de man achterna gezeten.



De partner van de vrouw belde de politie. De vrouw had snijwonden aan haar handen en polsen.



De officier eiste twee weken geleden een klinische behandeling, omdat de Nieuw-Amsterdammer met ernstige psychische stoornissen kampt en volledig ontoerekeningsvatbaar is. Die eis is door de rechtbank overgenomen.