'Asser taxibedrijven moeten zich verenigen tijdens TT Week'

ASSEN - Taxibedrijven uit Assen kunnen als het aan het college van B&W van Assen ligt best een voorkeurspositie krijgen tijdens het TT Festival, maar dan moeten ze zich wel verenigen.

Dat schrijft het college in antwoord op vragen van Stadspartij Plop.Tijdens het TT Festival komen taxichauffeurs uit het hele land naar Assen om een graantje mee te pikken van het evenement. Ze trekken zich volgens de taxibedrijven uit Assen weinig aan van de beperkingen en regels die dan gelden.De taxibedrijven en Stadspartij Plop willen een beleid zoals dat bijvoorbeeld gevoerd wordt tijdens de Nijmeegse vierdaagse. De Nijmeegse chauffeurs zijn duidelijk herkenbaar voor klanten, organisatie en politie. Daardoor kunnen ze toegang krijgen tot gebieden die voor verkeer zijn afgesloten.Het college van B&W schrijft dat in 2012 en 2013 al gesprekken zijn gevoerd met een afvaardiging van de Asser taxibedrijven. Daarbij is aangegeven dat de Nijmeegse taxi-ondernemers zich hadden verenigd in een groep of vereniging. In Assen is dat nog steeds niet het geval.