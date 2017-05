Vijf biedingen op kerk in Nieuwlande

NIEUWLANDE - Er zijn vijf biedingen gedaan op de gereformeerde kerk in Nieuwlande, die te koop staat.

Stichting Onderduikersmuseum De Duikelaar uit het dorp is één van de bieders. De onlangs opgerichte stichting wil graag een verzetsmuseum vestigen in de kerk.



Een-na-hoogste-bieding

"Wij hebben de een-na-hoogste bieding gedaan", zegt Jan van der Sleen van de stichting. Afgelopen dinsdag moesten de bieders de enveloppen inleveren bij de kerkenraad.



Positief

Volgens Van der Sleen is de hoogste bieder een kerkelijke instelling, die op dit moment diensten houdt in de school. "Maar het betekent niet dat de hoogste bieder automatisch de koper is van de kerk. Er wordt inhoudelijk naar de plannen gekeken. Wij zijn positief."



"We doen geen uitspraken over wie er op de kerk geboden hebben", zegt Herma Mager van de kerkenraad. "We gaan nu in conclaaf."



'Aanvullende rol op het gebied van voorlichting'

De gereformeerde kerk in het dorp speelde een belangrijke rol in de Tweede Wereldoorlog. Verzetsheld Johannes Post begon vanuit de kerk zijn onderduikactiviteiten. Daarnaast is Nieuwlande één van de twee dorpen met een Yad Vashem-onderscheiding, een onderscheiding van de staat Israël, voor het huisvesten van vele Joodse onderduikers in de oorlog.

"Ik denk dat wij een aanvullende rol kunnen spelen op het gebied van voorlichting naar scholen toe. Wij willen een regionale uitstraling daarin hebben", zegt Van der Sleen.



Collectie is er al

​Een collectie voor een museum is er al. De collectie van de overleden oorlogsverzamelaar Jo Schonewille ligt nu in zijn boerderij te verstoffen. In deze collectie bevinden zich historische pareltjes over de regionale geschiedenis van de oorlog en unieke documenten, zoals spotprenten en kranten die onderduikers in de kerk maakten. De spotprenten werden verkocht en het geld werd geschonken aan het verzet.



Uiterlijk 26 mei moet bekend zijn wie de koper van de kerk is.

