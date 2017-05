Ondernemers moeten zich beter wapenen tegen cybercrime

Vijftien bedrijven in het Noorden getroffen door Wannacry (foto Pixabay.com)

ASSEN - ICT-ondernemer Stefan Zevenberg van Newcomm IT uit Assen kreeg deze week verschillende telefoontjes van ondernemers. Allemaal hebben ze één ding gemeen. Ze zijn getroffen door het Wannacry virus en kunnen hun bestanden niet meer gebruiken.

Wannacry is zogenaamd ransomeware. Het is een programma dat de bestanden op je computer versleutelt. De makers vragen dan om virtueel geld in de vorm van bitcoins over te maken. Als dat is gedaan, krijg je een sleutel om weer bij je bestanden te komen. Daarmee verdienen internetcriminelen veel geld.



Niet alleen maar denken dat je computers goed beveiligd zijn

"Heel vervelend en het ziet er nogal eng uit", zo zegt Zevenberg. "Ondernemers doen veel te weinig aan de beveiliging van hun netwerken." Zijn bedrijf is actief in de beveiliging van computernetwerken. Vaak wordt gedacht dat systemen up to date zijn en nog niet afgeschreven. Dan is het ook niet nodig om te investeren in beveiliging. "Mij overkomt het niet zeggen ze. Bij ons valt niks te halen. Ik zeg dan, bij jullie valt geld te halen."



Ransomeware is relatief eenvoudig te maken. Zevenberg gaat er dan ook van uit dat we veel meer van deze aanvallen zullen krijgen. Niet leuk voor de bedrijven en onbegrijpelijk als je nagaat dat bijvoorbeeld klantgegevens op deze manier op straat kunnen komen.



Niet betalen, maar een backup gebruiken

Zevenberg denkt dat er zo'n vijftien Noordelijke bedrijven geraakt zijn door het virus. "Ons advies is, probeer de schade te herstellen. Gebruik een backup en zorg dat je computersysteem modern en up to date is. De Asser ondernemer houdt regelmatig lezingen in het land waarbij internetveiligheid het thema is. Wat Zevenberg betreft komt Wannacry op het juiste moment. "Dat drukt ze weer even met de neus op de feiten." En ja...het beveiligen van computers kost geld.

Door: Andries Ophof