Liveblog FC Emmen - NEC

​ Ondanks twee zeges op rij, tegen AZ en SC Heerenveen, wist NEC de nacompetitie niet te ontlopen.FC Emmen bereikte de halve finale van de play-offs door in de eerste play-offronde zich te ontdoen van RKC. In Waalwijk werd het 5-1 voor de Drenten, waarna de 1-0 nederlaag in Emmen slechts interessant was voor de statistieken.Telgenkamp, Aslan, Lima, Siekman, Loen, Olijve, Türk, Bannink, Klok, Peters en Kallon.Delle; Heinloth, Dumic, Golla, Burnet; Von Haacke, Messaoud, Breinburg; Grot, Mayi, Groeneveld.FC Emmen - NEC is live te volgen op Radio Drenthe en via de liveblog..

Door: Niels Dijkhuizen Correctie melden