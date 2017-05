Theaterfestival Art of Wonder zoekt nog vrijwilligers

De directeur en artistiek leider zoeken naar goede locaties in Assen (Foto: Marjolein Knol / RTV Drenthe)

ASSEN - Het is nog even rennen en vliegen bij jeugdtheatergezelschap Garage TDI in Assen. Over twee weken vindt het nieuwe jeugdtheaterfestival 'Art of Wonder' voor het eerst plaats en daar moet nog veel voor gebeuren.





Locatievoorstellingen

De artistiek leider en de directeur van Garage TDI liepen de afgelopen maanden tientallen keren door de stad om te zoeken naar goede locaties voor het festival. Zo komt er een voorstelling in het Forum, in de Gouverneurstuin, maar ook in een kinderboekenwinkeltje.



"Art of ondernemen heet dat", zegt Frederieke Vermeulen, de artistiek leider van het festival. "Dat is een samenwerkingsproject tussen drie kunstenaars en drie ondernemers. De kunstenaars dompelen zich de komende twee weken onder bij de winkel van de ondernemer en maken daar aan het einde een performance van."



Ambitieuze plannen

Het theaterfestival komt in plaats van het theaterfestival Axis, dat twaalf jaar in Assen werd gehouden. Het festival stopte omdat de verwachte stijging van de bezoekersaantallen uitbleef en de inkomsten



De organisatie van 'Art of Wonder' hoopt op 3500 bezoekers, dat zijn evenveel bezoekers als het Axis festival ooit trok. De directeur heeft echter nog ambitieuzere plannen. "We willen volgend jaar ook internationaal gaan groeien, dus dat ook internationale gezelschappen hier naar toe komen. We hopen hier dan nog spectaculairdere producties te krijgen en natuurlijk meer bezoekers te krijgen."



Volgend jaar hoopt de organisatie op 5000 bezoekers en uiteindelijk willen ze 10.000 toeschouwers naar Assen halen. De organisatie van het festival zoekt nog vrijwilliger, er wordt nog gekeken naar de beste route voor het straattheater en ook moet de zogenaamde randprogrammering nog een plekje krijgen. "Ja, het is wel spannend deze weken", zegt directeur van Garage TDI, Remco van Zandvoort. "Je hebt natuurlijk een prachtig festival voorbereid. Nu moeten er mensen komen!"De artistiek leider en de directeur van Garage TDI liepen de afgelopen maanden tientallen keren door de stad om te zoeken naar goede locaties voor het festival. Zo komt er een voorstelling in het Forum, in de Gouverneurstuin, maar ook in een kinderboekenwinkeltje."Art of ondernemen heet dat", zegt Frederieke Vermeulen, de artistiek leider van het festival. "Dat is een samenwerkingsproject tussen drie kunstenaars en drie ondernemers. De kunstenaars dompelen zich de komende twee weken onder bij de winkel van de ondernemer en maken daar aan het einde een performance van."Het theaterfestival komt in plaats van het theaterfestival Axis, dat twaalf jaar in Assen werd gehouden. Het festival stopte omdat de verwachte stijging van de bezoekersaantallen uitbleef en de inkomsten tegenvielen De organisatie van 'Art of Wonder' hoopt op 3500 bezoekers, dat zijn evenveel bezoekers als het Axis festival ooit trok. De directeur heeft echter nog ambitieuzere plannen. "We willen volgend jaar ook internationaal gaan groeien, dus dat ook internationale gezelschappen hier naar toe komen. We hopen hier dan nog spectaculairdere producties te krijgen en natuurlijk meer bezoekers te krijgen."Volgend jaar hoopt de organisatie op 5000 bezoekers en uiteindelijk willen ze 10.000 toeschouwers naar Assen halen.

Door: Marjolein Knol Correctie melden