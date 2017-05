Kraanvogel beloning voor 25 jaar natuurbeheer in Fochteloërveen

Kraanvogels als beloning (foto: ANP / Catrinus van der Veen)

FOCHTELOO - Voor natuurgebieden in het hele land die het natura 2000 predicaat dragen komt er een bijzondere mijlpaal aan.

Het label met de bijbehorende subsidiemaatregelen bestaan dit weekend 25 jaar.



In Drenthe gaat het onder meer om het Fochteloërveen. Volgens natuurmonumenten is het aan de Europese subsidies te danken dat er nieuwe heideplantjes groeien en dat de kraanvogel is teruggekeerd.



Boerenorganisatie LTO denkt dat de boeren in Drenthe inmiddels zijn gewend aan het natuurbeheer, maar dat was 25 jaar geleden wel anders. "De boeren moesten enorm veel kosten gaan maken, zoals vergunningen, leges, of zelfs een bedrijf verplaatsen of sluiten. Het heeft de boeren enorm veel geld gekost", zegt Jan Bloemers van LTO Drenthe.



Natuurmonumenten viert het 25-jarig jubileum komend weekend met extra rondleidingen in de natura 2000 gebieden.