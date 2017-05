Twee Nederlanders in de Moto3 tijdens de TT Assen

Ryan van de Lagemaat mag dit jaar met een wildcard meedoen aan de TT (Archieffoto: Maurice Vos/RTV Drenthe)

MOTORSPORT - Tijdens de komende TT zal er naast Bo Bendsneyder nog een Nederlander aan de start verschijnen in de Moto3. De 17-jarige Ryan van de Lagemaat heeft een wildcard gekregen.

Van de Lagemaat rijdt tijdens de TT op een KTM RC250GP van het Lamotec Lagemaat Racing Team, waarop hij ook in het junior-WK actief is.



De naam Van de Lagemaat is geen onbekende naam in de Grand Prix-wereld. Henk van de Lagemaat, oom van Ryan, reed in de 250cc voor het team van Arie Molenaar.