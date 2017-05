Schaatsclub: Assen krijgt een ijspaleis

ASSEN - Scholen in Assen willen vergaand samenwerken met het nieuwe ijscomplex bij het TT Circuit in Assen. Dat bleek vanavond tijdens een raadsvergadering waar verschillende betrokken partijen aan het woord kwamen.

“Het Alfa-college wil een hybride vorm van onderwijs ontwikkelen, waarbij de opleiding wordt geïntegreerd in de ski- en sneeuwhal”, zegt Philip Messak. Hij is directeur van het vmbo van CS Vincent van Gogh. "Leerlingen kunnen les krijgen buiten het klaslokaal." Ondernemers in Assen willen volgens de directeur ook graag meedoen in het plan. “Op 15 juni hebben we bijeenkomst met ondernemers om te praten over welke ideeën zij hebben”, aldus Messak.Op het dak van Ice World moeten zonnepanelen komen te liggen die in 25 jaar tijd zo'n 75 miljoen kilowatt uur aan energie opwekken. "Genoeg om de huishoudens in Assen een jaar lang van stroom te voorzien", zegt Rob de Vries van ingenieursbedrijf Cedel uit Assen dat aan de slag gaat met de zonnepanelen.Piet van de Berg van schaatsclub de Scheuvelloper deed ook een oproep aan de raad om vooral akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van 2,5 miljoen euro voor de ijsbaan. “Ik denk dat ik kan spreken voor alle Drentse schaatsverenigingen als ik zeg dat Assen een nieuwe thuishaven wordt. Drenthe krijgt een ijspaleis.”De raad hoefde hij niet te overtuigen. Er is breed gedragen steun om zelf geld bij te dragen als de provincie niet met een subsidie over de brug komt. Alleen GroenLinks ziet het plan niet zitten.Burgemeester en wethouders moesten opnieuw naar de raad, om nog eens 2,5 miljoen achter de hand te hebben. Het geld is nodig als de provincie een subsidie van 5 miljoen euro voor een Drentse ijsbaan niet aan Assen geeft, maar aan Hoogeveen.De Stichting Kunstijsbaan Hoogeveen legde eind maart al een ijsbaanplan neer bij de provincie, met bijna 10 miljoen garantstelling van de gemeente. Wie het geld van de provincie krijgt is nog steeds onduidelijk.Uiteindelijk is het aan Provinciale Staten om een besluit te nemen.