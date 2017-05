Onzekerheid Tamboerpassage duurt voort: 'Als het daar niet pijn doet, dan wel ergens anders'

HOOGEVEEN - De raadspartijen zijn verdeeld over de toekomst van de Tamboerpassage, die opgenomen is in de nieuwe visie voor het stadscentrum van Hoogeveen.

De gemeenteraad van Hoogeveen debatteerde daar vanavond over. Belangrijkste verandering in de plannen met het centrum is dat de gemeente de winkels uit de Tamboerpassage wil laten verdwijnen en deze het liefst ziet verhuizen naar de Hoofdstraat. De gemeente wil hiermee 9400 m2 aan leegstand oplossen en het kernwinkelgebied kleiner maken.Coalitiepartij Gemeentebelangen nam vanavond geen standpunt in. "Ik heb sterk de behoefte om het punt als het gaat om de Tamboerpassage mee terug te nemen naar de fractie", zegt fractievoorzitter Bé Okken. Ook coalitiepartij ChristenUnie gaat zich daar verder op beraden. "Als het niet pijn doet in de Tamboerpassage, dan doet het wel pijn ergens anders." CDA en PvdA staan achter de plannen van de gemeente.Oppositiepartijen VVD en D66 zijn tegen de herontwikkeling van de Tamboerpassage. "Ondernemers worden binnen twee jaar weggeveegd met een kleine vergoeding. Wij zullen hier op deze manier niet mee instemmen", zegt Hennie Jager van de VVD. D66 stelt voor dat de gemeente opnieuw met de ondernemers om tafel gaat. GroenLinks vindt het plan niet 'rijp voor besluitvorming'.Zes ondernemers uit de passage hielden een vlammend betoog en gaven stuk voor stuk aan niet door de gemeente meegenomen te zijn in de plannen voor de Tamboerpassage."We waren met stomheid geslagen. Er is nooit enig overleg geweest met ons. Er is een overvaltechniek gebruikt", zegt Alie van Dalfsen van Van Dalfsen Zon & Sauna."De grootste zorg is dat de passage een sterfhuisconstructie gaat worden", zegt Saskia Hoekstra van lunchroom De Pulle. "Er is veel onzekerheid en onrust, dat moet weggenomen worden.""Er zit nu een smet op de Tamboerpassage. Als je erop Google op zoekt, is het al niet meer interessant voor een investeerder", aldus Arie Veldman van Veldman Mode.Daarnaast zijn de ondernemers niet te spreken over de compensatieregeling van de gemeente, die ze moet helpen te verhuizen of hun pand een andere bestemming te geven."De eigenaren moeten de economische waarde of handelswaarde die de panden nu nog hebben als verlies nemen. De compensatieregeling ziet nergens op dat verlies. Dat is meer een gewenningsbijdrage", aldus Veldman. "Het pensioenvermogen van veel ondernemers zit voor een belangrijk deel in de panden.""De regeling lijkt mooi, maar is voor velen van ons te weinig", zegt Van Dalfsen. "Er is een bom op ons gegooid."De gemeenteraad neemt op 1 juni een definitief besluit over de nieuwe visie op het centrum van Hoogeveen.