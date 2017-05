FC Emmen heeft wonder nodig in Nijmegen na 3-1 nederlaag

FC Emmen verloor op eigen veld met 3-1 van NEC (foto: Roel Bos/sportfoto.org)

VOETBAL - FC Emmen begon uitstekend, kwam heel snel op 1-0, maar verloor de eerste halve finalewedstrijd tegen NEC met 3-1.

De Drentse club zal zondag in de return drie keer moeten scoren om de finale te halen.



Droomstart

FC Emmen kende een droomstart. Al na vier minuten kwam de Drentse club op voorsprong. Alexander Bannink brak de ban na een prima actie van de ongrijpbare Issa Kallon. Zijn voorzet werd nog aangeraakt, maar belandde daardoor precies voor de voeten van de aanvallende middenvelder die diagonaal raak schoot.



Peters dichtbij de 2-0

NEC was aangeslagen en had geen antwoord op dat sterke begin van FC Emmen. Cas Peters kon, kort na de openingstreffer, de thuisclub naar 2-0 koppen maar zijn inzet ging een metertje langs de verkeerde kant van de paal.



Dreiging van NEC

Pas in het laatste kwartier van de eerste helft werd NEC dreigend, maar kansen voor Arnaut Groeneveld en Ali Messeaoud leverden geen treffer op.



Blunder Telgenkamp

Kort na rust kwam NEC op gelijke hoogte door een blunder van Telgenkamp die een houdbare bal van NEC-aanvoerder Gregor Breinburg door zijn vingers liet glippen.



Gemakkelijke goal Grot

FC Emmen leek zich te herstellen na die pijnlijke en onnodige gelijkmaker. Youri Loen had eigenlijk een penalty verdiend nadat hij een tikkie kreeg in de vijandelijke zestien maar de verdediger liet zich niet vallen. In de 68e minuut kwam NEC op 2-1. Niemand greep in toen Jay-Roy Grot de bal aangespeeld kreeg op zo'n 18 meter. De gevaarlijkste man aan de kant van de gasten kon kappen en schieten en via de binnenkant van de paal ging de bal binnen.



Genadeklap?

Kort voor tijd werd het ook nog 1-3. Invaller Taiwo Awoniyi profiteerde dankbaar van de ruimte die hij kreeg om de bal lekker voor zijn rechterbeen te leggen. De spits plaatste de bal fraai langs Telgenkamp. Of die goal de genadeklap betekent voor FC Emmen is de grote vraag. NEC staat in ieder geval met anderhalve been in de finale van de play-offs en alleen een wonder in Nijmegen kan Emmen nog in de race houden voor promotie.

Door: Niels Dijkhuizen Correctie melden