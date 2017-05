Raad Westerveld bereid om Diever een iets grotere sporthal te geven

DIEVER - Het is een compromis, maar het dorp Diever moet er volgens de gemeenteraad van Westerveld blij mee zijn. Een sportzaal met een vloeroppervlak van zo'n 450 vierkante meter.

Donderdagavond gaf de gemeenteraad wethouder Homme Geertsma de opdracht om met een nieuw voorstel te komen voor de sportzaal. Het college had een plan gemaakt voor een zaal met een vloeroppervlak van 420 vierkante meter. Kosten, ruim een miljoen euro.Maar de voorgestelde hal is volgens verenigingen en inwoners van Diever veel te klein. Verenigingen vallen om als de zaal niet groter wordt. De afgelopen weken is er daarom ook flink geprotesteerd. Verschillende verenigingen en actiegroepen maakten gebruik van het recht om in te spreken om nogmaals te benadrukken dat ze ruimte nodig hebben.De gemeenteraad wil daar wel aan meewerken. Een grotere vloeroppervlak betekent een extra kostenpost van ruim een ton. Volgens de raad is dat geld er wel. Daarmee komt de raad uit op een compromis tussen de grote en kleine variant.De sporthal maakt deel uit van een plan om bij scholengemeenschap Stad en Esch een alternatief te bouwen voor dorpshuis Het Dingspilhuus. Dat wordt afgebroken. In Stad en Esch wordt een nieuwe theaterzaal gebouwd en ontmoetingstruimte en een sportzaal.De voorbereidingen van bouw kan beginnen als het definitieve besluit is genomen op 30 mei. Diever moet, zo zegt een deel van de raad, accepteren dat er nu een compromis is gesloten. Daarmee komt er na vijftien jaar een eind aan de discussie over de toekomst van het dorpshuis en sportzaal in Diever.