Dick Lukkien: We hadden de 2-0 moeten maken (foto: Roel Bos/sportfoto.org)

VOETBAL - In het eerste half uur had NEC geen antwoord op het spel van FC Emmen. De Drenten kwamen zeer snel op 1-0 via Bannink en kregen daarna een geweldige kans op 2-0 via Cas Peters. "We hadden de 2-0 moeten maken", aldus Lukkien. "Dan was het anders gelopen dan nu."







"We geven de goals weg. Dat mag je ons verwijten"

Over de drie goals van NEC na rust was Lukkien heel duidelijk. "Dat was erg slecht van ons. Dat mag je ons ook verwijten. Ze mogen drie keer binnen 20 meter van onze goal vrij uithalen. Maar misschien is dat ook wel de kwaliteit van NEC. Ze waren dodelijk effectief, want van de vier schoten gingen er drie in."



"We zijn nu even down, maar niet knockout. Het wordt natuurlijk een lastig verhaal, maar onze spelers geven niet op. We gaan ons zo goed mogelijk preparen om daar met 3-0 te winnen. We hebben niets te verliezen", vervolgt de oefenmeester.

