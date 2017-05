Directeur Tamboer: Van tientallen jaren vallen en opstaan naar staan en opvallen

HOOGEVEEN - "De grootste verandering is dat wij na tientallen jaren van vallen en opstaan naar staan en opvallen gaan."

Dat zegt directeur Jan Werkhoven van theater De Tamboer. Het Hoogeveense theater gaat een nieuwe weg in, zo werd gisteren bekend gemaakt tijdens de presentatie van het nieuwe bedrijfsplan aan de gemeenteraad.Zo gaat het theater zich focussen op inwoners in en rondom Hoogeveen in plaats van de hele regio. "In het begin waren wij het enige theater in de omgeving, maar nu zijn er ook theaters in Assen, Emmen en Meppel bij", vertelt Werkhoven. "We willen nog breder en nog dieper voor de Hoogeveense bevolking gaan."Zo gaat De Tamboer zich meer richting op de lokale bevolking. "We zaten eerst op 3.500 Hoogeveense bezoekers en dat zijn er nu al bijna 25.000. We hebben ongelofelijke stappen daarin gemaakt."Het theater komt met een bedrijfsplan, nadat de gemeente vorig jaar opdracht had gegeven een oplossing te vinden voor de structurele geldproblemen. Het college stelt nu voor dat de gemeenteraad akkoord gaat met een financiële injectie van bijna anderhalf miljoen, want anders kan De Tamboer hun plan niet uitvoeren.Van de anderhalf miljoen euro is ruim acht ton een eenmalige bijdrage en wordt er een lening van bijna vier ton kwijt gescholden. Daarnaast krijgt het theater een jaarlijkse extra bijdrage van twee ton, naast de jaarlijkse subsidie van één miljoen, in de transitieperiode."We hebben gezegd: aan de geldproblemen moet nu een einde komen", legt wethouder Erik Giethoorn uit. "We willen een robuuste Tamboer. Niks doen is geen optie, de Tamboer is voor ons en de samenleving te belangrijk."De financiële problemen komen deels voort uit het feit dat het gebouw en de organisatie te groot zijn voor de huidige markt. De vaste kosten zijn hoger dan de inkomsten, waardoor het theater structureel geld tekort komt. Daarom is er een kleiner gebouw nodig en moeten er vier van de twintig fulltime medewerkers weg.Renovatie van een deel van het gebouw, door het veranderen van de entree en het verbouwen van de zaal kost 14 miljoen euro. Totale nieuwbouw kost ruim 29 miljoen euro. "Of de sloopkogel erin gaat, is nu nog helemaal niet aan de orde. We gaan nu eerst bouwen aan de toekomst", besluit de directeur. "Ik heb er alle vertrouwen in."De eerste stap is de financiële toezegging van ongeveer anderhalf miljoen door de gemeenteraad. De raad neemt op 15 juni een beslissing.