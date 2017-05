Plofkraak bij geldautomaat Emmen

De geldautomaat na de plofkraak (foto: Van Oost Media) De omgeving van de Peyserhof is afgezet (foto: Van Oost Media)

EMMEN - Bij een winkelcentrum aan de Peyserhof in Emmen is vanmorgen vroeg een plofkraak gepleegd. De dieven hadden het voorzien op een geldautomaat.

De schade aan het apparaat is groot. De brokstukken liggen tot op zo'n 30 meter van de geldautomaat. De politie heeft de parkeerplaats van het winkelcentrum afgezet met linten en doet onderzoek.



De ontploffing vond rond half vier vanmorgen plaats. Het is onbekend of de criminelen iets hebben buitgemaakt.

Door: Jeroen Kelderman Correctie melden