Ronald de Boer verbaast zich over Zeefuik: 'Schandalig en te triest voor woorden'

VOETBAL - Oud-voetballer en FOX Sports-analyticus Ronald de Boer heeft zich verbaasd over FC Emmen-speler Género Zeefuik. De Boer doelt op het postuur van de 27-jarige aanvaller.

"We zagen hem al warmlopen. Ja, moet je hier nou over zeggen? Ik vind het eigenlijk schandalig hoor, als je profvoetballer bent en je bent 27 jaar, geloof ik. Ja, dat kan toch niet? Ik bedoel je ziet iedereen om je heen: dan word je toch wel wakker geschud? We doen er natuurlijk lacherig om, maar het is eigenlijk te triest voor woorden", aldus De Boer.Zeefuik viel gisteravond tegen NEC in de 84e minuut in. Hij kon niet voorkomen dat FC Emmen de heenwedstrijd in de halve finale van de play-offs om promotie met 3-1 verloor van NEC.