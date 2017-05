'Er ligt geen bom onder het Steenbergerveld'

STEENBERGEN - Schrijver Tjerk Karsijns weet het nu zeker. Er ligt géén bom onder het Steenbergerveld bij Steenbergen.

Karsijns had het vermoeden gekregen dat die bom er lag. De bom zou er zijn terechtgekomen na het neerstorten van een Mosquito-bommenwerper, die in 1945 was gebotst met een ander vliegtuig. Maar na een oproep om meer informatie, onder meer bij RTV Drenthe, heeft hij het verhaal nu compleet."We weten dat de bom buiten het centrum van Roden is gevallen, tussen de Leeksterweg en de Nieuweweg. Tegelijkertijd is er ook een afwerpbare brandstoftank afgegooid", legt Karsijns uit.Karsijns heeft met een familie gesproken die vlak bij de plek woonde waar de bom ontplofte. "Ze woonden vierhonderd meter van waar de bom neerkwam. Alle ruiten zijn uit het huis gesprongen en de dakpannen zijn van het dak gegaan door de knal. De mensen zijn door het huis heen geslingerd door de luchtdruk", vertelt Karsijns.De bom was aan boord van een Mosquito-bommenwerper. "Het vliegtuig is nog brandend over Nieuw-Roden gevlogen. Hij is toen verder gegaan naar Zevenhuizen. Maar omdat het vliegtuig in brand stond, was het al gedeeltelijk uit elkaar gevallen. Bij de oude vuilnisbelt was er waarschijnlijk een ontploffing", aldus Karsijns.Een bom ligt er dus niet bij het Steenbergerveld, maar volgens Karsijns kan het wel zijn dat er een motor van het vliegtuig in de grond ligt. En er blijft nog wel een vraag over voor Karsijns; want waar is toch de propeller van het neergestorte vliegtuig gebleven?