Oud-gedeputeerde Henk van de Boer wordt wethouder VVD Ooststellingwerf

OOSTERWOLDE - De 68-jarige VVD'er Henk van de Boer, oud-gedeputeerde van Drenthe, volgt wethouder Hans Welle van Ooststellingwerf op.

Welle diende vorige maand zijn ontslag in toen hij vond dat de gemeenteraad onvoldoende vertrouwen in hem had bij een debat over parken met zonnepanelen.“De fractie heeft een zorgvuldige afweging willen maken”, aldus fractievoorzitter Rineke Valk. “Daarbij is het van belang dat de VVD het vertrouwen heeft van de coalitie, maar dat wij zelf binnen de fractie ook behoefte hebben aan iemand met een stevig profiel. Van de Boer voldoet daaraan”.Volgens Valk komt er meer evenwicht binnen de coalitie met de komst van Van de Boer. Ze zegt dat de nieuwe wethouder niet in een gespreid bedje terechtkomt. "De komende raadsvergadering staat opnieuw de woonvisie op de rol. De VVD heeft hierover nog steeds een aantal bedenkingen."Van de Boer woont in Westerbork. Hij nam in mei 2015 afscheid als gedeputeerde van Drenthe. De nieuwe wethouder wordt dinsdag geïnstalleerd. Hij heeft geen ervaring als wethouder. Van de Boer kwam in 2007 in de Drentse Staten en was ook fractievoorzitter van de VVD.