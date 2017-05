Politie pakt rijbewijs af van dronken automobilist

De politie liet de bestuurder een blaastest doen (Koen van Weel/ANP XTRA)

HOOGHALEN - Een automobilist is vanmorgen in de berm beland langs de A28 bij Hooghalen.

Het ongeluk gebeurde rond 06.00 uur. De man verloor de macht over het stuur. Uit een blaastest op het politiebureau bleek dat hij te veel had gedronken. Zijn rijbewijs is in beslag genomen.