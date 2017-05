'Assen is onveiligste gemeente van Drenthe'

ASSEN - Assen is de onveiligste gemeente van onze provincie. Dat blijkt uit de AD Misdaadmeter 2017.

Assen staat op de 74e plek, daarna volgen Emmen op plek 83 en Hoogeveen op plek 134. Ook vorig jaar was Assen van alle Drentse gemeenten het onveiligst, toen stond de gemeente op plek 79.Op de eerste plek in de Misdaadmeter staat altijd de gemeente die het onveiligst is. Dit jaar is dat Amsterdam. Van de Drentse gemeenten is Westerveld het veiligst, zo blijkt uit de Misdaadmeter.Voor het opstellen van de Misdaadmeter gebruikten de onderzoekers van het AD gegevens van de politie over 2016. Er is gekeken naar de cijfers van tien delicten, waaronder inbraken, diefstallen, bedreigingen en overvallen.Landelijk gezien nam de criminaliteit met acht procent af. In grote steden is die afname sterker dan op het platteland. De cijfers per gemeente zijn te bekijken via de website van het AD