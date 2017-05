Politie: Daders plofkraak Emmen maakten niets buit

EMMEN - De verdachten van de plofkraak op een geldautomaat in Emmen hebben waarschijnlijk niets buitgemaakt, meldt de politie.

De plofkraak gebeurde afgelopen nacht, kort na 03.00 uur bij een geldautomaat aan de Peyserhof. "Toen de politie aankwam, was er geen spoor meer van de daders. Mogelijk gaat het om twee of drie mensen", licht een politiewoordvoerder toe. "Ze zijn vermoedelijk op een scooter gevlucht, want een getuige zegt vlak na de knal het geluid van een scooter te hebben gehoord."Na de plofkraak was er een enorme ravage. Omdat de politie niet wist hoe de plofkraak was gepleegd, is de hulp van de Explosieven Opruimings Dienst (EOD) ingeroepen. "Zij hebben na onderzoek de omgeving veilig gesteld. Maar we weten nog niet hoe de plofkraak is gepleegd." De politie hoopt dat mensen die meer denken te weten, zich melden.