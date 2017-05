Stelling: Ook ik app in het verkeer

ASSEN - Zo'n 12 procent van alle automobilisten stuurt tijdens het rijden weleens een appje.

Van de jongere automobilisten (18-35 jaar) stuurt 23 procent weleens berichten vanachter het stuur. Dat blijkt uit een in 2016 gehouden enquête van het CBS, waarvan de resultaten vandaag zijn gepubliceerd.Een 65-jarige man uit Diphoorn hoorde gisteren nog een werkstraf van 240 uur en anderhalf jaar rijontzegging tegen zich eisen. Hij veroorzaakte in september 2015 een ongeluk op de N381 bij Westerbork, waarbij een 74-jarige vrouw om het leven kwam. Volgens justitie werd het ongeluk veroorzaakt door WhatsAppen en te hard rijden.Vrijwel alle automobilisten vinden berichten sturen tijdens het rijden gevaarlijk. Toch zegt 1 op de 8 automobilisten weleens te chatten tijdens het rijden.