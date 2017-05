Drenthe praat volop mee over nieuwe commissaris van de koning

ASSEN - De provincie heeft al ruim 1.400 reacties gekregen in de zoektocht naar een nieuwe commissaris van de koning. De reacties komen vooral via internet binnen. De campagne "Mijn Drentse commissaris" loopt inmiddels een week.

Vorige week startte de campagne op de markt in Emmen. Een aantal Statenleden ging op pad om de mensen te vragen waar hun nieuwe Drentse commissaris aan moet voldoen. Ter plekke hebben 130 mensen de enquête ingevuld.Het grootste deel van de reacties kwam binnen via social media. De resultaten van de enquête worden op vrijdag 2 juni bekend gemaakt. Maar de provincie geeft alvast een voorproefje uit de reacties:- "Wat ik verder belangrijk vind is dat de persoon innovatieve ideeën heeft: geen Bartje-provincie, maar ook jongeren aanspreekt.”- “Wat ik verder belangrijk vind is dat de persoon zich in kan leven in de Drent, zoals de Drent is en kan zijn, met al zijn eigenaardigheden.”- “Wat ik verder belangrijk vind is dat het een commissaris is die uiteraard verliefd is op Drenthe.”- “Wat ik verder belangrijk vind is dat het een persoon is (m/v) die zijn/haar weg kent in Den Haag en diegene mag dan best een drammer zijn.”Uit de reacties die binnen zijn gekomen bij de provincie vallen twee zaken op: de nieuwe commissaris van de koning moet zich hard maken voor de leefbaarheid van stad en platteland en moet Drenthe meer op de kaart zetten in Den Haag en Europa.De reacties van de Drenten worden meegenomen bij het maken van de profielschets. Die wordt op 21 juni overhandigd aan de minister van Binnenlandse Zaken. Daarna komt er een vacature. De provincie hoopt voor het einde van het jaar een nieuwe commissaris te benoemen.De campagne loopt nog tot en met woensdag 24 mei.