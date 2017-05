Chefkok Jarno Eggen neemt restaurant over in Veeningen

ZUIDWOLDE - Chefkok Jarno Eggen van tweesterrenrestaurant De Groene Lantaarn in Zuidwolde is de nieuwe eigenaar van restaurant Poortman in Veeningen.

"Het blijft in eerste instantie wel zoals het was", vertelt Eggen. "We serveren daar de eenvoudige dingen, zoals een balletje gehakt of appeltaart. Maar wel met dezelfde kwaliteit als in de Groene Lantaarn."Veel wil Eggen nog niet kwijt over de nieuwe uitdaging in Veeningen. Maar de chefkok zal zelf gewoon in Zuidwolde blijven staan. Het restaurant in Veeningen wordt gerund door bekenden van Eggen.Eggen is bij het publiek van RTV Drenthe bekend van het televisieprogramma Roeg!.