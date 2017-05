'Raadsleden krijgen lastig inzicht in resultaten GGD Drenthe'

GGD Drenthe in Assen (foto: Google Street View)

ASSEN - Het is voor raadsleden in Drenthe lastig inzicht te krijgen in de resultaten van de Gezondheidsdienst Drenthe. Daardoor kunnen raadsleden niet makkelijk bijsturen.

Dat zijn de belangrijkste conclusies uit een onderzoek naar de GGD Drenthe. Het onderzoek is uitgevoerd door de rekenkamercommissies van Assen, Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Emmen, Hoogeveen, Noordenveld en Tynaarlo.



Toezicht

Volgens het onderzoek is "de informatie niet gemeentespecifiek en een duidelijk beleidskader ontbreekt." In het rapport wordt verder een oproep gedaan om het toezicht op de verbonden partijen beter te organiseren. "Bijvoorbeeld door te bepalen welke verbonden partijen prioriteit hebben, een raadswerkgroep in te stellen, samen te werken met andere betrokken gemeenteraden en samenwerkingsverbanden periodiek te evalueren", aldus de rekenkamercommissies.



Nieuwe samenwerking

De samenwerking met de zeven rekenkamercommissies in Drenthe is nieuw. Volgens het rapport wordt dat als waardevol ervaren. "Deze werkwijze sluit aan bij de oproep van minister Ronald Plasterk in het Actieplan lokale rekenkamers. Daarin wordt gesignaleerd dat gemeenten al veel werken in samenwerkingsverbanden, die aanzienlijke budgetten tot hun beschikking hebben."



21,6 miljoen euro

Volgens Plasterk moeten rekenkamers, in dit geval rekenkamercommissies, meer gaan samenwerken, om de besteding van deze budgetten te kunnen controleren en de betrokkenheid van de gemeenteraden bij de taakuitvoering te vergroten. Alle Drentse gemeenten doen mee met een van de grootste gemeenschappelijke regelingen in Drenthe met een jaarlijkse begroting van 21,6 miljoen euro.