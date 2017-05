Melissa (23) uit Assen wil machinist worden: 'De vrijheid is gewoon heel mooi'

Melissa in de cabine van een trein (foto: RTV Drenthe/Jeroen Kelderman)

ASSEN - Melissa Bakker uit Assen wil machinist worden. De opleiding daarvoor kun je sinds kort ook volgen bij het ROC van Twente.

"Ik hoop dat de cabine van een trein mijn toekomstige werkplek is. Ik doe nu de tweejarige opleiding machinist railvervoer en over een jaar ben ik klaar", aldus de 23-jarige Melissa. Op school leert de studente uit Assen alles wat nodig is om een trein te besturen.



Stage

Een keer per maand loopt de Assense een week stage en deze keer is dat bij de Nederlandse Spoorwegen, maar de volgende stage kan zomaar bij Syntus, Arriva of een goederenvervoerder zijn.



Vrijheid

"Ik vind de verantwoordelijkheid mooi die erbij komt kijken. Geen dag is hetzelfde. De ene keer rijd je naar Den Haag een andere keer naar Utrecht. De vrijheid is gewoon heel mooi", aldus de machinist in opleiding.



Veiligheid is volgens Melissa het belangrijkste van de opleiding, zo moeten iedere dag de remmen van een trein worden getest. Als dat gebeurd is, is de trein klaar om te vertrekken.

Door: Jeroen Kelderman Correctie melden