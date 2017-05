Fotoverslag FC Emmen - NEC

Feest bij NEC, teleurstelling bij Issa Kallon van FC Emmen (foto: Roel Bos/sportfoto.org) De avond begon nog zo goed met de goal van Bannink Binnen vier minuten kwam de Drentse club op 1-0 Het rood en wit van FC Emmen De fanatieke Brigata Fanatico was een echte 12e man Cas Peters had de 2-0 kunnen en misschien ook wel moeten maken Na een half uur groeide de druk van NEC Drie keer kon het publiek uit Nijmegen juichen En zij staan met anderhalve been in de finale van de play-offs Youri Loen en invaller Henk Bos druipen af

VOETBAL - Is het over en sluiten voor FC Emmen of heeft de Drentse club nog een kans om de finale van de play-offs te bereiken? Één ding is in ieder geval zeker en dat is dat NEC, na de 3-1 zege van gisteravond, overduidelijk de beste papieren heeft.

Door: Niels Dijkhuizen Correctie melden