Trekkerles: 'Zo'n ploeg wil je niet in je rug hebben'

ZUIDWOLDE - Het landbouwverkeer in Nederland eist zestien dodelijke slachtoffers per jaar. Dat worden er steeds meer en vooral fietsers zijn nogal eens slachtoffer.

Om daar wat aan te doen hebben de Provincie Drenthe, brancheorganisatie voor loonwerkers Cumela en het Terra College in Meppel de handen ineen geslagen om samen trekkerles te gaan geven. In Zuidwolde startte vandaag het project 'Veilig Omgaan Met Opvallend Landbouwverkeer'.



Leerlingen van groep zeven en acht krijgen uitleg over de dode hoek en als voorbeeld wordt een pop door een uitzwenkende ploeg omver gereden. "Die wil je dus niet in je rug hebben," legt Jeroen Hepping van het Terra College uit. "Ik wil zelf melkveehouder of loonwerker worden en ik rij al veel met trekkers rond. En dan moet je goed opletten voor auto's die plotseling inhalen of fietsers die je nauwelijks ziet."



De kinderen zijn onder de indruk. "We schrokken wel", zeggen Sien en Sharon, die de les interessant vinden. "We hebben in de cabine gezeten en je ziet bijna niks naar achteren. En dat zo'n ploeg zover uitwijkt wisten we ook niet."



Volgens Thijs Veneklaas Slots van Cumela zijn de leerlingen van groep zeven en acht de ideale doelgroep: "Je kunt ze op tijd leren om te gaan met landbouwverkeer en het moment is goed. Volgend jaar moeten ze zelfstandig naar de middelbare school fietsen."



De pop die steeds opnieuw omver gereden wordt, heet Henkie: "Ik heb liever dat Henkie aangereden wordt dan ik," zegt Hepping. "Maar Henkie is wel flink de pineut vandaag."

