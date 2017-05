​Laatste kans op een zonnelening voor mensen uit Assen

ASSEN - De gemeente Assen gaat samen met de provincie voor de laatste keer zonneleningen verstrekken. Dankzij de lening kunnen woningeigenaren tegen lage rente zonnepanelen of een zonneboiler kopen.

Gemeente en provincie stellen samen een miljoen euro beschikbaar. De gemeente wil 640.000 euro uitgeven. De provincie Drenthe is gevraagd om het bedrag met ruim 400.000 euro aan te vullen. De afgelopen jaren was de zonnelening een succes . Een paar dagen nadat het loket openging, was de zonnelening al 'uitverkocht' Maandag organiseert de gemeente Assen in samenwerking met het Drents Energieloket de informatiebijeenkomst 'Zon Zoekt Drent'. Tijdens deze avond in MFA Kloosterveste kunnen inwoners onder andere informatie inwinnen over het aanschaffen van zonnepanelen en de geschiktheid van hun dak.Op 15 juni wordt de zonnelening opengesteld. Meer informatie over de zonnelening is te vinden op de website van SNN