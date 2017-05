FC Emmen opnieuw ingedeeld in categorie 2 van licentiecommissie KNVB

FC Emmen zit in de veilige categorie 2 van de licentiecommissie (foto: RTV Drenthe/Fred van Os)

VOETBAL - FC Emmen zit voor het vierde achtereenvolgende seizoen in categorie 2 van de licentiecommissie van de KNVB. Dat betekent dat de financiële huishouding 'voldoende' is. De voetbalbond maakte vanmiddag de nieuwe indeling openbaar.

De licentiecommissie van de KNVB stelde de indeling samen op basis van de halfjaarcijfers 2016/2017. Fortuna Sittard en Roda JC Kerkrade zijn de enige clubs die nog bivakkeren in de zorgwekkende categorie 1 van de KNVB. VVV-Venlo, De Graafschap en RKC Waalwijk promoveren naar categorie 2. Almere City FC is nog niet ingedeeld door de licentiecommissie.Categorie 3: Ajax, AZ, SC Cambuur, Excelsior, Feyenoord, Go Ahead Eagles, FC Groningen, sc Heerenveen, PSV en Willem II.Categorie 2: ADO Den Haag, FC Den Bosch, FC Dordrecht, FC Eindhoven, FC Emmen, De Graafschap, Helmond Sport, Heracles Almelo, MVV, NAC Breda, N.E.C., FC Oss, RKC Waalwijk, Sparta Rotterdam, Telstar, FC Twente, FC Utrecht, Vitesse, FC Volendam, VVV-Venlo en PEC Zwolle.Categorie 1: Fortuna Sittard en Roda JC.