Tieners die woning vernielden in Roden naar Bureau HALT

RODEN - Vijf van de zeven tieners die een woning vernielden in Roden zijn doorgestuurd naar Bureau HALT. Volgens het OM wordt daar besloten wat een passende maatregel is.

Een van de jongens moet nog voor de jeugdrechter verschijnen, omdat hij ontkent de woning vernield te hebben. De andere twee jongeren zijn verhoord, maar krijgen geen straf wegens gebrek aan bewijs.Zeven jongens van twaalf tot veertien jaar vernielden in december een woning aan de Dwazziewegen in Roden. De tieners gebruikten de woning als hangplek. Het huis stond al een tijdje leeg, omdat de bewoner was overleden. De eigenaar zou de woning te koop zetten.Volgens woordvoerder van de politie Sylvia Sanders vernielden de tieners het huis volledig. Sanders: "De ruiten zijn zowel binnen als buiten vernield. De keuken is vernield. De verlichting is eraf getrokken. Zelfs de dakpannen en dakgoten zijn vernield." Volgens de woordvoerder hebben de tieners de vernielingen verspreid over meerdere dagen. Dat de vandalen zo jong zijn, noemt de woordvoerder schokkend.De tieners zullen ook een deel van de schade moeten vergoeden. Volgens woordvoerder van het Openbaar Ministerie Melanie Kompier was er al meer vernield in de woning, voordat deze jongens er kwamen. "Daarnaast is het lastig te achterhalen welke schade door welke jongere is veroorzaakt. Dus het schadebedrag wordt maar deels teruggevorderd bij deze jongeren."