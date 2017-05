Hesseler die broer neerstak blijft vastzitten

OOSTERHESSELEN - De 31-jarige man die dinsdagavond in Oosterhesselen zijn 30-jarige broer zou hebben neergestoken, blijft twee weken langer vastzitten. Dat heeft de rechter-commissaris vanmiddag bepaald.

De Hesseler wordt verdacht van poging tot moord, zegt een woordvoerster van het Openbaar Ministerie. Over de aanleiding van de steekpartij is nog niks bekend.Het slachtoffer ligt nog in het ziekenhuis. Over zijn verwondingen kan de woordvoerster niks zeggen.