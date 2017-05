Vermoorde Annemieke van Dijk op de Muur tegen Geweld

DE WIJK - De naam van Annemieke van Dijk wordt bijgeschreven op het Nationaal Monument Muur tegen Geweld in De Wijk. Ze werd in juli 2013 door haar ex-vriend vermoord.

"Mijn dochter mag nooit vergeten worden”, zegt de moeder van de 17-jarige Annemieke van Dijk uit Roden tegen Dagblad van het Noorden De Muur tegen Geweld is een monument voor kinderen en volwassenen die door geweld om het leven zijn gekomen. Het gaat hierbij om onschuldige slachtoffers. Nabestaanden kunnen een gedenkplaatje bevestigen op de muur, die al 120 namen telt.Vanmiddag is er een ceremonie waarbij alle namen van de slachtoffers op de muur worden voorgelezen. Er komen vandaag 10 naamplaatjes bij.In Roden is twee jaar geleden een kunstwerk ter nagedachtenis aan Annemieke onthuld. Dit monument is een ballon van marmer, die volgens de maker, kunstenaar Gert Sennema uit Grijpskerk, de kwetsbaarheid van het leven verbeeld.