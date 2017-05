Meepraten in Cassata: NAM moet aardbevingsmonument helemaal betalen

ASSEN - De NAM maakt pas echt een goed gebaar als ze het aardbevingsmonument helemaal betaalt.

Dat is de stelling morgenmiddag in het Radio Drenthe-programma Cassata.Afgelopen woensdag maakte de Stichting Meent van der Sluis, de initiatiefnemer van het aardbevingsmonument langs de A7, bekend dat de NAM samen met Gasunie en Gasterra de helft van de benodigde 230.000 euro op tafel legt.Het Andere Monument, zoals het kunstwerk heet, is een enorme baksteen met een grote scheur erin. Het symboliseert de keerzijde van de gaswinning in het Noorden. In 2015 werd het plan voor het monument gepresenteerd.De stichting Meent van der Sluis beschouwt het monument ook mede als eerbetoon aan de in 2000 overleden geoloog Meent van der Sluis uit Assen. De Drent leverde een jarenlange strijd tegen de NAM vanwege de gasbevingen. Hij zei in de jaren tachtig en negentig dat de gaswinning de oorzaak was van de aardbevingen in Drenthe en Groningen, maar de NAM bestreed dat en maakte Meent van der Sluis meerdere malen uit voor 'fantast'.Twee weken geleden heeft de NAM alsnog excuses gemaakt aan weduwe Trijni van der Sluis en de kinderen, voor de manier waarop het gaswinningsbedrijf Van der Sluis destijds heeft bejegend. NAM-directeur Gerald Schotman bezocht daarvoor persoonlijk de familie Van der Sluis thuis in Assen. De excuses zijn door het gezin aanvaard, en volgens Trijni van der Sluis kunnen ze daarmee een moeilijke, emotionele periode afsluiten. De totstandkoming van het aardbevingsmonument betekent voor Trijni van der Sluis ook heel veel, omdat Meent daar volgens haar in voortleeft.Maar ondanks het gebaar van de NAM en de twee andere gasbedrijven, om de helft van het aardbevingsmonument te betalen, is het kunstwerk er nog lang niet. Met de 115.000 euro van de gasbedrijven en nog eens 20.000 euro aan andere schenkingen en toezeggingen, is er nog een gat van bijna een ton.Morgenmiddag in het radioprogramma Cassata is om 12.10 uur voorzitter Piter Bergstra van de stichting Meent van der Sluis te gast. Ook praat Margriet Benak met Ielka en Vinayak van der Sluis, dochter en zoon van Meent en Trijni van der Sluis.De stelling in Cassata waarover u morgen kunt meepraten luidt: De NAM maakt pas echt een goed gebaar als ze het hele aardbevingsmonument betaalt.Reageren kan via Facebook van RTV Drenthe of via twitter: @rtvdrenthe.