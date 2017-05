Kapper na plofkraak: Snackbar kan nu bij mij tv-kijken

EMMEN - "Ik trof een enorme chaos aan", vertelt de kapper die met zijn zaak naast de geldautomaat zit waar afgelopen nacht een plofkraak is gepleegd. "Ik keek vanmorgen zo bij de Euro Snack naar binnen."

"Alle wanden liggen eruit, de beide zijwanden ook. Alleen de voorgevel staat nog", schets de kapper de situatie. Dus de Euro Snack kan nu bij mij tv kijken, en ik kan bij hen een patatje bestellen."Er gebeurt ook ruim twaalf uur na de plofkraak nog van alles voor de pinautomaat waar vannacht een plofkraak is gepleegd. Het gebied is afgezet met hekken en er staat politie."Het is onvoorstelbaar", vindt ook de eigenaar van de snackbar. "Het is een grote vernieling". Hij was al gewaarschuwd, toen hij vanmorgen bij zijn zaak kwam. "Ik kreeg vannacht om 03.10 uur al een telefoontje van de politie. Dus toen ik daar vanmorgen aankwam wist ik dat ik even een weekje rustig aan kon gaan doen."De kapper en de snackbareigenaar verwachten over ruim een week weer open te gaan.