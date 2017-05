Camping De Norgerberg 'Beste van Nederland'

Camping De Norgerberg komt als beste uit de bus (foto: Google Streetview)

NORG - Camping De Norgerberg is de best gewaardeerde camping in Nederland. Uit zesduizend reviews over het jaar 2016 is door de website Zoover een top tien samengesteld.





In 2012 stond De Norgerberg ook al De camping in Norg komt als beste uit de bus . Met een 9,4 als eindcijfer staan ze op nummer één. "Een gemoedelijke en groene camping midden in de natuur. Bezoekers zijn vooral te spreken over de vele activiteiten op en rondom de camping en mooie omgeving", zo is op de website te lezen.In 2012 stond De Norgerberg ook al in de top drie van de lijst.