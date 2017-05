Hondentrainer: Veel onduidelijkheid over cursus voor vechthonden

Buddha doet geen vlieg kwaad, zegt haar baasje (foto: Ineke Kemper / RTV Drenthe)

ASSEN - De verplichte cursus voor eigenaren van vechthonden roept teveel onduidelijkheid op. Angela Bloemendal, eigenaar van een hondenschool, vindt de plannen "enorm ingewikkeld."

Demissionair staatssecretaris Martijn van Dam wil dat eigenaren van zogenoemde hoog-risico honden verplicht een cursus gaan volgen om het aantal bijtincidenten te verminderen.



Niet zinvol

Buddha is 3,5 jaar oud en is deels een Stafford. Zij is een van de honden die van Van Dam met haar baasje Mark van Dijk op cursus moet. Ook Van Dijk vraagt zich af hoeveel zin zo'n cursus heeft. "De meeste dingen leert een hond thuis", legt hij uit.



Vooral veel vragen

Bloemendal, die in Noordwolde de hondenschool Matties runt, vraagt zich af wie de cursus gaat de cursus geven. "Wat moeten we kunnen? Is het een cursus voor de hond of voor de eigenaar? Wat gaat het kosten? En wat gebeurt er als je niet slaagt voor de cursus?"



Ook over de opgestelde lijst van hoog-risico honden heeft ze haar twijfels: "In grote lijnen snap ik de lijst wel. Van de honden op de lijst kun je zeggen dat als ze bijten, het ook wel flink aankomt. Maar er zijn ook honden die erom bekend staan snel te bijten, en die staan weer niet op de lijst."



'Meldpunt is heel eng'

Een ander onderdeel van de plannen is het instellen van een meldpunt voor bijtincidenten. Bloemendal: "Dit vind ik heel eng. We weten niet de context van elk bijtincident. Iemand kan zomaar iets melden, en dan weten we niet wat daaraan vooraf is gegaan. Ik vind gewoon dat de eigenaar daarvoor verantwoordelijk moet zijn."



De eigenaresse van de hondenschool pleit ervoor dat er vooral gekeken wordt naar de eigenaren van vechthonden. "Het zou het mooiste zijn als mensen vooraf gescreend worden voor ze een hond nemen." Dat is eigenaar Mark van Dijk met haar eens. "Het zou goed zijn als vooraf bekeken wordt of mensen überhaupt een hond kunnen opvoeden."