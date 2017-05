John F. Kennedy-expositie in Nieuw-Dordrecht: 'Hij was wat ik nog nooit eerder had gezien'

Een klein deel van de expositie (Foto: Ronald Oostingh / RTV Drenthe) Een briefje dat John F. Kennedy schreef (Foto: Ronald Oostingh / RTV Drenthe) John F. Kennedy vermoord (Foto: Ronald Oostingh / RTV Drenthe)

NIEUW-DORDRECHT - Hij was twaalf toen hij een foto van een politicus uit Amerika in de Nederlandse krant zag. Een grote glimlach, een vette kuif en stralende ogen staarden hem aan vanaf de krantenpagina. Co Patist uit Emmen was direct verkocht, dit was iets wat hij nog nooit eerder had gezien.

Het was de foto van John F. Kennedy, met zijn 43 jaar de jongst gekozen president van Amerika. 28 mei zou hij 100 jaar zijn geworden, een reden voor Patist om een expositie in te richten.



John F. Kennedy

Flamboyant, ambitieus en immens populair. Hij was anders dan anders, daardoor trok hij direct de aandacht van Patist. "Tot dan waren het allemaal dikkige, kale mannen die de dienst uitmaakten in de wereld. Ze werken in achterkamertjes aan politiek, maar Kennedy beloofde alles anders te doen", vertelt een enthousiaste Patist.



Hij begint direct met het verzamelen van alles wat te maken heeft met de 35e president van Amerika. Van een gesigneerde foto tot uitnodigingen aan Amerikaanse politici voor feesten in het Witte Huis, Patist heeft dozen vol. Het een nog unieker en kostbaarder dan het ander.



Zeilboot

Een van die bijzondere objecten in het bezit van Patist zijn twee met de hand geschreven briefjes van John F. "De een is een notitiebriefje waarop hij aantekeningen maakte. Kennedy had de neiging om tijdens vergaderingen tekeningetjes te maken", vertelt de verzamelaar. Op één van die briefjes tekende hij een zeilboot.



"Hij was zelf een groot zeilfanaat, dus die zeilboot komt veel vaker terug", aldus Patist. Een wandeling langs de vitrines is een reis terug in de tijd. De Koude Oorlog, de spanning tussen de Russen, de strijd om de eerste man op de maan. Gouden dasspelden, manchetknopen, zeep uit het Witte Huis: geschenken om Amerikaanse politici te paaien. Het ligt er allemaal.



Waar was jij?

22 november 1963. Het is een datum waarvan iedereen aan elkaar vraagt: waar was jij op het moment dat John F. Kennedy werd vermoord? De president rijdt, samen met zijn vrouw, in een open auto door Dallas in de Amerikaanse staat Texas. De reis was bedoeld om hem in een goed daglicht te zetten, zodat hij mogelijk opnieuw verkozen zou worden tot president.



Maar zover zou het nooit komen. John F. Kennedy wordt twee keer geraakt door geweerschoten. Enkele dagen na de moordaanslag wordt Lee Harvey Oswald opgepakt als verdachte. Tot een proces komt het niet, omdat Oswald zelf wordt neergeschoten door een nachtclubeigenaar.



Lee Harvey Oswald

Patist weet zeker dat het niet Oswald was die achter de aanslag op Kennedy zat. Hij vermoedt dat er meer speelde, zo zoekt hij het in de hoek van de Maffia en de CIA. "Al is het aannemelijk dat Lee Harvey Oswald wel betrokken was als één van de schutters", aldus Patist.



"Ik vond het een heel inspirerende politicus. Zijn kracht was dat hij iedereen zo enthousiast kon maken, zodat ze zich betrokken voelde bij de politiek. Als we dan kijken wat er nu in het Witte Huis rondloopt, dan kan ik mij voorstellen dat we hier met heimwee naar kijken", vertelt Patist tot besluit, terwijl hij trots naar zijn collectie staart.

Door: Ronald Oostingh