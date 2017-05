Rabobank Emmen sluit drie pinautomaten na plofkraak

Na de plofkraak in Emmen sluit de Rabobank nog 3 pinautomaten (foto: Politie Emmen)

EMMEN - De Rabobank in Emmen sluit na de plofkraak in Angelslo van afgelopen nacht tijdelijk drie pinautomaten.

Het gaat om de pinautomaten in Nieuw Schoonebeek, Dalen en die aan het Valkenveld in Emmen. Alle andere pinautomaten van de Rabobank in Emmen blijven open. De bank doet dit omdat de risico's van plofkraken voor de omwonenden van deze drie automaten te groot zijn.



Maatregelen om criminelen te ontmoedigen

Chéry Wortelboer, directievoorzitter van Rabobank Emmen-Coevorden: “Sinds vorig jaar wordt de Rabobank in toenemende mate getroffen door plofkraken of pogingen daartoe. Dit geeft veel financiële schade en overlast. Daarom nemen we maatregelen die criminelen moeten ontmoedigen."



"We realiseren ons ook goed dat de schrik in de benen van omwonenden zit, gezien de impact van plofkraken. Daar houden we uiteraard ook rekening mee." Volgens de Rabobank zijn er in de directe omgeving nog een aantal pinautomaten, zowel van de Rabobank als van andere banken.