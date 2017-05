Programma nacompetitie zaterdagamateurs

Bekijk hier het programma van de zaterdagamateurs in de nacompetitie

VOETBAL - De reguliere competitie zit erop. Vanaf nu richten de clubs die zich hebben verzekerd van een periodetitel of die net boven de rechtstreekse degradatiestreep zijn geëindigd volledig op de nacompetitie.

Bij de zondagamateurs werd er donderdagavond al gespeeld. De zaterdagamateurs komen morgen in actie. Hieronder het complete programma, waarbij de Drentse club vetgedrukt staan. Bovendien kunt u zien welke route de betreffende club moet afleggen om daadwerkelijk te promoveren of te degraderen.



(overigens beginnen zaterdag de wedstrijden om 14.30 uur)



Voor een plek in de 1e klasse

1e ronde

Zaterdag 20/05

1. Noordscheschut - Leeuwarder Zwaluwen

2. Veenwouden - Omlandia

3. Hardegarijp - Pelikaan S

4. Gramsbergen - Be Quick Dokkum



Op dinsdag 23/05 worden de returnwedstrijden gespeeld.



2e ronde

Winnaar 1 - Winnaar 3

Winnaar 2 - Winnaar 4

(ook weer 2 duels, op 27 mei en 3 juni)





Voor een plek in de 2e klasse

Zaterdag 20/05

WTOC - Tonego

Workum - Grootegast

Oeverzwaluwen - ONT

Berlikum - DWP

Hardenberg'85 - The Knickerbockers

Glimmen - Groen Geel

Noordwolde - Nieuwleusen

SCD'83 - SC Loppersum



Op dinsdag 23/05 worden de returnwedstrijden gespeeld.



Daarna volgt nog een tweede ronde op 27 mei en 3 juni.





Voor een plek in de 3e klasse

Zaterdag 20/05

voorronde

vv Sweel - Trynwalden

(return dinsdag 23/05)



1e ronde (meteen ook de beslissende ronde, uit- en thuisduel)

Winnaar vv Sweel/Trynwalden - VIOD Driesum

(deze duels worden op 27 mei en 3 juni gespeeld)



Zaterdag 20/05

BSVV - HS'88

VHK - NOK

Franeker - 't Fean'58

Twijzel - RWF

Onstwedder Boys - Veenhuizen

SCN - CSVC

Hoogeveen - Borger

Nagele - Waterpoort Boys

Poolster - Grijpskerk

Waskemeer - Makkum

(de returns zijn een week later, op zaterdag 27/05. Winnaars volgend seizoen actief in de 3e klasse, verliezers naar 4e klasse)





Voor een plek in de 4e klasse

Zaterdag 20/05

1e ronde

1. Oosterparkers - SGV

2. VENO - Tollebeek

3. Marrum - Ternaard

4. Tiendeveen - SC Angelslo

5. GSVV - ODV

(returns dinsdag 23/05. De winnaar spelen volgend seizoen in de 4e klasse. De verliezers krijgen nog een herkansing)



Zaterdag 20/05

2e ronde

Kootstertille - De Heracliden

Ouwe Syl - ASC

MSC - Wolvega

Westerlee - VVK

Mussel - NWVV

(een week later, op zaterdag 27/05 zijn de returns. De winnaars spelen volgend seizoen 4e klasse. De verliezers in de 2e ronde spelen na de zomer in de 5e klasse)





* De herkansingen (met de clubs die verliezen in de eerste ronde) staan gepland op zaterdag 27 mei en zaterdag 3 juni.



Verliezer 1 - SVBS'77

Verliezer 5 - DSZ'16

Verliezer 2 - Noordbergum

Verliezer 4 - OKVC

Verliezer 3 - Holwierde

Door: Niels Dijkhuizen