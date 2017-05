Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

ASSEN - Het is alweer zover; het weekend is begonnen! Maar wat is er allemaal te doen in onze provincie? Wij zetten een aantal tips voor u op een rij.

Op zaterdag start om 08.00 uur de Twee Landentocht van toerclub De Peddelaars. Deelnemers kunnen routes van 150, 100 en 40 kilometer fietsen. Alle routes beginnen bij clubhuis Bentincksdijk in Hoogeveen en gaan na een tocht door Drenthe ook de grens over met Duitsland.Het is zaterdag ook de Dag van de Bouw. Een dag waarop mensen een kijkje kunnen nemen op de bouwplaats. In Assen kun je daarom een kijkje nemen bij De Bonte Wever, en bij de autotunnel die voor het toekomstige stationsgebouw wordt gebouwd.Op Nationale Huidkankerdag openen de dermatologen van Treant Zorggroep in Hoogeveen, Emmen en Stadskanaal hun deuren. Van 10.00 tot 13.00 uur kan je bij de polikliniek Dermatologie van Bethesda, Scheper en Refaja terecht voor informatie over de risico’s van huidkanker en een goede bescherming van de huid. Ook kun je daar je huid laten controleren door een dermatoloog.Ook op zaterdag wordt in Assen de eerste editie van hippisch Assen georganiseerd bij Sunrise Stables. De bedoeling is een informatief paardenevenement voor ruiters en fokkers.Ooit metaal gesneden met water? Of een robot de hand geschud? Dit kan allemaal tijdens de High Tech Ontdekkingsroute op zaterdag 20 mei tijdens de landelijke Dutch Technology Week. Dan openen verschillende high techbedrijven hun deuren voor publiek. In Drenthe kun je kijken bij Resato in Assen en in Roden bij VDH Products, beide zijn vanaf 11.00 uur te bezoeken.Op zondag wordt in het Activum in Hoogeveen vanaf 10.00 uur het Open Nederlands Kampioenschap Pencak Silat jeugd en junioren gehouden. Pencak Silat is een Indonesische verdedigingskunst. Er zijn ook meerdere demonstraties.In Noordlaren kun je de tweede editie van het huiskamerfestival Achter de veurdeur bijwonen. In drie rondes worden acht verschillende concerten gegeven. De eerste ronde begint om 11.30 uur.Op het evenemententerrein van Yde De Punt worden zondag grasbaanraces met klassieke bromfietsen georganiseerd. Naast de classics worden er ook manches georganiseerd speciaal voor lokale rijders. In totaal verschijnen er meer dan 100 deelnemers aan de start, waaronder dit jaar ook 56 lokale rijders.De voormalige marechaussee kazerne van Veenhuizen herbergt tijdelijk een 'pop-up gallery'. Er staan kleiportretten van Angelien Coco Martin en aan de hoge muren hangt het werk van Olga Lohle. Deze kunstenares (1928-2016) overleed vorig jaar en liet een nalatenschap van honderden olieverfdoeken en aquarellen achter. Haar werk wordt in Veenhuizen geïnventariseerd en deels geëxposeerd.