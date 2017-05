Steile brug in Assen wordt aangepast

ASSEN - De nieuwe vaste brug over het Havenkanaal bij de wijk Marsdijk in Assen wordt toch minder steil. De brug ligt straks in de route van de fietssnelweg Assen-Groningen en is dan te steil.

Het college van burgemeester en wethouders antwoordt dat op een brief van een bezorgde bewoner van Marsdijk, zo meldt de AsserCourant . De bewoner maakte bezwaar tegen de steile Enkheerdpadbrug, net als GroenLinks en de Fietsersbond Assen.De nieuwe vaste stalen brug over het Havenkanaal moet de huidige houten ophaalbrug vervangen en wordt 5.40 meter hoog. Zo kunnen plezierjachten makkelijker Assen in- en uitvaren, als straks de Blauwe As klaar is.De nieuwe brug heeft een stijgingspercentage van 13 procent en dat is voor fietsers en mensen met een scootmobiel een lastige en zelfs onneembare hindernis , zo luidt de kritiek.In eerste instantie zei wethouder Ruud Wiersema dat het geen fietsbrug is, maar een voetgangersbrug waar je met de fiets aan de hand over kunt lopen. Hij komt daar nu op terug. De provincie heeft namelijk plannen om de route met de Enkheerdpadbrug aan te sluiten op de fietssnelweg Assen-Groningen.De route van de fietssnelweg, die provincies en gemeenten samen willen realiseren, loopt langs het Noord-Willemskanaal. Bij Assen zal het tracé langs de oostkant van het Havenkanaal gaan lopen. De brug komt daarmee in die route te liggen. Volgens het college van B en W is een heroverweging van het ontwerp daarom gerechtvaardigd.De nieuwe vaste brug zou bijna vijf ton kosten. Maar de aanpassing naar een minder steil ontwerp zal in elk geval een paar ton meer kosten.