Zelfstandige stichting TT Festival komt er niet

ASSEN - Er komt geen zelfstandige stichting TT Festival in Assen. Het college van burgemeester en wethouders wil de organisatie van het motorfeest onderbrengen bij de nieuwe club die ook alle binnenstadsactiviteiten gaat regelen.

De bedoeling is volgens het college dat die nieuwe uitvoeringsorganisatie er op 1 januari is. Daarom is het TT Festival voor dit jaar ook niet meer ondergebracht in een nieuwe stichting, die op afstand van de gemeente zou moeten staan.In 2014 werd de organisatie van het TT-feest door de gemeente Assen overgedragen aan de Stichting TT Speed Week. Die besteedde het motorfeest uit aan Speed Events uit Rotterdam. Hierdoor had het feest in de stad groter en professioneler moeten worden, maar dat draaide uit op een fiasco.Na twee succesvolle festivals onder leiding van de gemeente in nauwe samenwerking met de horeca, was het de bedoeling dat er dit jaar toch weer een zelfstandige stichting aan de slag zou gaan. Maar bij nader inzien willen B en W dat in handen geven van de nieuwe binnenstadsorganisatie."Voorkomen moet worden dat twee afzonderlijke organisaties in Assen in dezelfde vijver gaan vissen. Er is dan kans op een overlap in bestuurlijke bezetting of concurrentie, waardoor beide organisaties weinig slagkracht krijgen", schrijft het college in de brief.De nieuwe binnenstadsclub moet de stad promoten met evenementen en activiteiten. Horeca Assen, binnenstadsvereniging MKB, Cultureel Hart en Gilde Bart werken daarin samen en willen nog dit jaar een nieuwe uitvoeringsorganisatie opzetten. Volgens het college van B en W kan ook het TT Festival als belangrijk evenement onder deze nieuwe club komen te vallen.