Geen onderduikersmuseum in Nieuwlande

NIEUWLANDE - Er komt geen onderduikersmuseum in de kerk in Nieuwlande. Stichting Onderduikersmusem De Duiker deed een bod op de kerk, maar wordt niet de nieuwe eigenaar.

Jan van der Sleen van de stichting laat weten dat hij het jammer vindt. Volgens hem was de kerk de enige goede plek, juist vanwege het verleden. Wel is Van der Sleen blij dat de kerk behouden blijft voor het dorp. De kerkelijke instelling in Nieuwlande heeft de kerk nu gekocht. Er waren in totaal vijf biedingen gedaan.De stichting blijft voorlopig wel bestaan. "Misschien staat de kerk over tien jaar wel weer te koop." Het is nog niet duidelijk of een andere plek geschikt is voor het museum.Volgens Van der Sleen staan er gesprekken gepland met Herinneringscentrum Kamp Westerbork over wat in de toekomst mogelijk is.De gereformeerde kerk was belangrijk tijdens de Tweede Wereldoorlog. Verzetsheld Johannes Post begon zijn onderduikactiviteiten vanuit de kerk. Ook is Nieuwlande een van de twee dorpen met een zogeheten Yad Vashem-onderscheiding. Dat is een onderscheiding van de staat Israël, voor het huisvesten van Joodse onderduikers in de oorlog.